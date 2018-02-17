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exclusive / Наука

Ученые назвали шизофренией любовь к растянутым свитерам и дырявым штанам
Эксперты считают, что люди, которым нравятся растянутые свитера и штаны с дырками, страдают шизофренией. По их мнению, такая мода является ничем иным как внешнее проявление серьезных проблем общества.

Ученые назвали шизофренией любовь к растянутым свитерам и дырявым штанам


Уже несколько сезонов из трендов на выходят дырявые джинсы, растянутые свитера и мятые рубашки. «Рванина» является признаком деградации общества, снижения нравственности, повышения уровня агрессии. Эксперты добавили, что массовая пропаганда неопрятности чревата искусственным насаждением культа психических заболеваний и прямым путем к интеллектуальному распаду.

Психологи не согласны с мнением экспертов. По их словам, о наличии шизофрении может свидетельствовать реальная неряшливость, а не стилизованная. Гораздо большую опасность для общества представляют современные реалити-шоу, кровавые шутеры, жесткое фильмы, которые затрагивают слабые места до конца не сформированного подсознания.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 05:00
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