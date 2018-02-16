Фуры полностью перекрыли въезд в Санкт-Петербург на Московском шоссе
Въезд в Санкт-Петербург оказался полностью перекрыт фурами на Московском шоссе. На одном из участков трассы случилось ДТП. Последствия почти парализовали дорожную линию между КАД и поворотом в сторону Колпино.
«Московское шоссе ожидает коллапс, движение в сторону города перекрыто полностью. Объезд идет по встречной линии. Там пострадал Х5», – цитирую СМИ сообщение очевидца в соцсети «ВКонтакте».
Если судить по кадрам с места происшествия, произошло столкновение контейнеровоза и легкового автомобиля. После этого крупногабаритный транспорт оказался развернут поперек шоссе, из-за чего перекрыл более 2-х полос. Теперь автомобили объезжают по обочине и встречной линии движения. В соответствии с данными «Яндекс.Карт», пробки сформировались при движении в обе стороны.
«Московское шоссе ожидает коллапс, движение в сторону города перекрыто полностью. Объезд идет по встречной линии. Там пострадал Х5», – цитирую СМИ сообщение очевидца в соцсети «ВКонтакте».
Если судить по кадрам с места происшествия, произошло столкновение контейнеровоза и легкового автомобиля. После этого крупногабаритный транспорт оказался развернут поперек шоссе, из-за чего перекрыл более 2-х полос. Теперь автомобили объезжают по обочине и встречной линии движения. В соответствии с данными «Яндекс.Карт», пробки сформировались при движении в обе стороны.
Автор: Валерий Антонов