Летевший из Москвы в Сургут самолет экстренно сел из-за самочувствия пассажирки
Самолету компании «ЮТэйр», который направлялся из российской столицы в Сургут рейсом под номером 295, пришлось совершить экстренную посадку в авиагавани Ханты-Мансийска. Причиной этому стало состояние здоровья пассажира. Об этом 16 февраля сообщили сотрудники пресс-службы аэропорта в Ханты-Мансийске.
«Пассажир получил необходимую помощь. Женщина была доставлена в окружную клиническую больницу города, а авиалайнер отправился дальше в Сургут», – отметили в пресс-службе.
Подобная срочная посадка произошла также 15 февраля, в четверг, в городе Киров. Пассажирка, направлявшаяся из Сургута в Москву, сказала, что плохо себя чувствует, и экипаж самолета принял решение о посадке. По словам знакомого с ситуацией источника, спасти женщину не успели.
«Пассажир получил необходимую помощь. Женщина была доставлена в окружную клиническую больницу города, а авиалайнер отправился дальше в Сургут», – отметили в пресс-службе.
Подобная срочная посадка произошла также 15 февраля, в четверг, в городе Киров. Пассажирка, направлявшаяся из Сургута в Москву, сказала, что плохо себя чувствует, и экипаж самолета принял решение о посадке. По словам знакомого с ситуацией источника, спасти женщину не успели.
Автор: Дрокина Татьяна