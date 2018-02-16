В Нововоронеже сбитый LADA мальчик находится в больнице
В Нововоронеже сбитый LADA-2114 мальчик находится в больнице. Сведения о ДТП, произошедшем на улице Парковый проезд 16 февраля, около 12:45, предоставлены пресс-службой ГУ МВД.
Сообщается, 21-летний водитель, управлявший отечественным автомобилем, по неустановленным на данный момент причинам допустил наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Врачи не комментируют состояние маленького пациента. Детали аварии устанавливаются полицейскими.
Ранее в Воронеже человек погиб при столкновении грузовика и легковушки.
Сообщается, 21-летний водитель, управлявший отечественным автомобилем, по неустановленным на данный момент причинам допустил наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Врачи не комментируют состояние маленького пациента. Детали аварии устанавливаются полицейскими.
Ранее в Воронеже человек погиб при столкновении грузовика и легковушки.
Автор: Джанабилова Татьяна П