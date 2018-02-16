В РФ опустилась ниже 7% максимальная ставка по вкладам населения
На территории России произошло снижение ставки по вкладам населения, она составляет в минимуме 7%, данная тенденция наблюдается с определённой устойчивостью. Мониторинг проводился в стране по десяти значимым кредитно-финансовым учреждениям.
Анализировалось среднее арифметическое значение предельных процентных ставок по банковским продуктам в рублях, ведущие финансовые структуры имеют наибольшие депозиты российского населения. Эксперты отмечают, что в данном сегменте вновь обновлён исторический максимум. В феврале нынешнего года произошло заметное понижение - на 0,12 процентного пункта в сравнении с третьей декадой января, ставка составила в итоге 6,96%.
В материалах Центрального Банка указывается, что число коммерческих банков, которые регулятор использует для мониторинга размера ставок по депозитам, входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Раффайзенбанк, Промсвязьбанк, Бинбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, ФК «Открытие» и Газпромбанк.
Анализировалось среднее арифметическое значение предельных процентных ставок по банковским продуктам в рублях, ведущие финансовые структуры имеют наибольшие депозиты российского населения. Эксперты отмечают, что в данном сегменте вновь обновлён исторический максимум. В феврале нынешнего года произошло заметное понижение - на 0,12 процентного пункта в сравнении с третьей декадой января, ставка составила в итоге 6,96%.
В материалах Центрального Банка указывается, что число коммерческих банков, которые регулятор использует для мониторинга размера ставок по депозитам, входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Раффайзенбанк, Промсвязьбанк, Бинбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, ФК «Открытие» и Газпромбанк.
Автор: Семен Зайцев