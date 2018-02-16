В центре Казани столкнулись 8 машин
В Казани в пятницу, 16 февраля, произошло массовое ДТП, участниками которого стали одновременно восемь автомобилей. Инцидент был зафиксирован в дневное время на улице Вишневского. Об этом местным СМИ рассказали очевидцы.
По имеющимся данным, столкнулись три автомобиля марки ВАЗ, две машины KIA, Volkswagen, Toyota и Ford. Предварительно установлено, что авария произошла из-за того, что водители не соблюдали допустимую дистанцию во время движения.
Сообщается, что в результате ДТП. О повреждении машин информация отсутствует. На место случившегося оперативно прибыли сотрудники ГИБДД для составления протокола, проводится проверка.
По имеющимся данным, столкнулись три автомобиля марки ВАЗ, две машины KIA, Volkswagen, Toyota и Ford. Предварительно установлено, что авария произошла из-за того, что водители не соблюдали допустимую дистанцию во время движения.
Сообщается, что в результате ДТП. О повреждении машин информация отсутствует. На место случившегося оперативно прибыли сотрудники ГИБДД для составления протокола, проводится проверка.
Автор: Валерия Орлова