Эксперт: РФ усиливает 58-ю армию для сигнала властям Украине о своей готовности защитить Донбасс
Эксперт сообщил, что меры по усилению Южного военного округа РФ вводятся в целях пресечения потенциальной агрессии от силовиков Украины в отношении ополченцев на территории Донбасса. Если говорить о ситуации в целом, то упор делают на увеличение силы войск и группировок по разным направлениям у границы страны.
Как сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на слова Бориса Рожина, главреда центра «Кассад», ситуация имеет прямое отношение к ухудшению отношений с НАТО и США, которые располагают собственные войска на подходах к РФ. Усиление непосредственно 58-ой армии Южного военного округа имеет отношение к потенциальной угрозе, ставшей следствием конфликта на территории Донбасса.
Эксперт подчеркнул, что Минобороны России проводит усиление 58-й армии по той, причине, что это формирование является своего рода подстраховкой в сложившейся ситуации. Речь идет о страховании ДНР и ЛНР от начала агрессивных действий со стороны ВСУ. Украинская сторона осведомлена о реакции на попытки военного разрешения конфликта указанная армия окажется одной из передовых линий защиты.
В завершении Рожин отметил, что такое усиление является сигналом для Киева. Россия демонстрирует свой контроль ситуации и готовность противодействовать агрессии украинских силовиков.
Как сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на слова Бориса Рожина, главреда центра «Кассад», ситуация имеет прямое отношение к ухудшению отношений с НАТО и США, которые располагают собственные войска на подходах к РФ. Усиление непосредственно 58-ой армии Южного военного округа имеет отношение к потенциальной угрозе, ставшей следствием конфликта на территории Донбасса.
Эксперт подчеркнул, что Минобороны России проводит усиление 58-й армии по той, причине, что это формирование является своего рода подстраховкой в сложившейся ситуации. Речь идет о страховании ДНР и ЛНР от начала агрессивных действий со стороны ВСУ. Украинская сторона осведомлена о реакции на попытки военного разрешения конфликта указанная армия окажется одной из передовых линий защиты.
В завершении Рожин отметил, что такое усиление является сигналом для Киева. Россия демонстрирует свой контроль ситуации и готовность противодействовать агрессии украинских силовиков.
Автор: Валерий Антонов