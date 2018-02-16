В Краснодаре пенсионер погиб, выпав из окна многоэтажки
В Краснодаре из окна квартиры, расположенной в многоэтажном доме Комсомольского микрорайона, выпал пенсионер. Полученные травмы не оставили 67-летнему мужчине шансов выжить.
Об обнаруженном трупе проинформировали сотрудников полиции Краснодара местные жители. Согласно предоставленной заместителем главы окружного СК Сергем Черномазовым информации, правоохранители проводят проверку по факту трагического инцидента.
Ранее жители Краснодара обнаружили на берегу водоёма труп утонувшего мужчины.
Об обнаруженном трупе проинформировали сотрудников полиции Краснодара местные жители. Согласно предоставленной заместителем главы окружного СК Сергем Черномазовым информации, правоохранители проводят проверку по факту трагического инцидента.
Ранее жители Краснодара обнаружили на берегу водоёма труп утонувшего мужчины.
Автор: Воробьева Алина