Аксенов: Движение поездов по Крымскому мосту начнется досрочно
Движение поездов по строящемуся Крымскому мосту начнется досрочно. Ориентировочно, работы по стратегическому объекту завершатся в середине следующего года. Сведения предоставил Сергей Аксенов, глава Республики Крым.
В конце года по мосту пустят автомобили. Что касается поездов, то о начале их движения Аксенов сказал вскользь, так и не озвучив приблизительную дату. Все работы идут с опережением, позволяя прогнозировать досрочное открытие 19-километрового моста стоимостью почти в 228 млрд рублей. Проект финансировался из федерального бюджета России.
Ранее Аксенов рассказал, что о Крыме говорят жители Украины.
В конце года по мосту пустят автомобили. Что касается поездов, то о начале их движения Аксенов сказал вскользь, так и не озвучив приблизительную дату. Все работы идут с опережением, позволяя прогнозировать досрочное открытие 19-километрового моста стоимостью почти в 228 млрд рублей. Проект финансировался из федерального бюджета России.
Ранее Аксенов рассказал, что о Крыме говорят жители Украины.
Автор: Джанабилова Татьяна П