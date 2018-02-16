Индианка притворялась мужчиной и женилась ради крупного приданого
Полиция штата Уттаракханд задержала мужчину, занимавшегося вымогательством приданого у своих супруг. В ходе дознания было установлено, что преступления совершала переодетая женщина, её зовут Кришна Сен (Krishna Sen).
О совершении одного из преступлений стало известно благодаря заявлению родителей первой жены подозреваемой. По информации телеканала BBC, женщина, притворявшаяся мужчиной, несколько раз женилась, разбогатев на этом. Противоправное деяние первый раз было совершено индианкой при женитьбе в 2014 году на первой супруге. Развод произошел вскоре после свадьбы, следующий брак был зарегистрирован в апреле 2017 года. Состоит ли в нём Кришна Сен до сих пор, не сообщается.
Женщина никаких подозрений у своих избранниц не вызывала, она никогда перед ними не раздевалась и не вступала в интимную связь. Особо отмечено, что задержанная имеет короткую стрижку и линию поведения, свойственную представителям сильного пола, она не вызывала каких-либо подозрений. Сама арестованная призналась в полиции, что всегда желала быть мужчиной. Ранее Кришна Сен была известна под именем Свити (Sweety).
О совершении одного из преступлений стало известно благодаря заявлению родителей первой жены подозреваемой. По информации телеканала BBC, женщина, притворявшаяся мужчиной, несколько раз женилась, разбогатев на этом. Противоправное деяние первый раз было совершено индианкой при женитьбе в 2014 году на первой супруге. Развод произошел вскоре после свадьбы, следующий брак был зарегистрирован в апреле 2017 года. Состоит ли в нём Кришна Сен до сих пор, не сообщается.
Женщина никаких подозрений у своих избранниц не вызывала, она никогда перед ними не раздевалась и не вступала в интимную связь. Особо отмечено, что задержанная имеет короткую стрижку и линию поведения, свойственную представителям сильного пола, она не вызывала каких-либо подозрений. Сама арестованная призналась в полиции, что всегда желала быть мужчиной. Ранее Кришна Сен была известна под именем Свити (Sweety).
Автор: Семен Зайцев