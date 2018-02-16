Поклонники заподозрили завершение последнего романа Волочковой после нового фото в Instagram
Анастасия Волочкова в Instagram показала фото из ресторана. Необычно то, что в заведение общепита балерина прибыла на мотоцикле. Пользователи обратили внимание на отсутствие в кадре её ухажера и заподозрили знаменитость в разрыве отношений с воздыхателем.
«На своем любимом виде транспорта заехала я в ресторан. Жду любимую мамочку, прилетевшую из Индии. Хозяин Карен не дает скучать и окружил вниманием и гостеприимством. Пообедаем и прокачу маму по московским пробкам. Чтобы не замерзнуть, припасла дровишек!» - указала Волочкова в комментарии к снимку.
Пользователи отметили, что знаменитость прекрасно выглядит. Некоторые обратили внимание на отсутствие ухажера Волочковой и задались вопросом об отношениях балерины со своим воздыхателем. Этот усугубил факт близости на снимке с другим мужчиной. Одна из подписчиц назвала это любовью «по волочковски», подчеркивая, что не представляет себя в подобной ситуации, а ожидание мамы рассматривает как оправдание.
«На своем любимом виде транспорта заехала я в ресторан. Жду любимую мамочку, прилетевшую из Индии. Хозяин Карен не дает скучать и окружил вниманием и гостеприимством. Пообедаем и прокачу маму по московским пробкам. Чтобы не замерзнуть, припасла дровишек!» - указала Волочкова в комментарии к снимку.
Пользователи отметили, что знаменитость прекрасно выглядит. Некоторые обратили внимание на отсутствие ухажера Волочковой и задались вопросом об отношениях балерины со своим воздыхателем. Этот усугубил факт близости на снимке с другим мужчиной. Одна из подписчиц назвала это любовью «по волочковски», подчеркивая, что не представляет себя в подобной ситуации, а ожидание мамы рассматривает как оправдание.
Автор: Валерий Антонов