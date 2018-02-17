Ученые научились очищать воду графеном
Австралийские ученые из CSIRO научились очищать жидкости графеном. Обнаруженный способ фильтрации позволит 2 млрд жителям Земли наслаждаться чистой питьевой водой. Материалы исследования появились в издании Engadget.
Ученые рассказали, что дешевый и простой механизм представляет собой графеновую пленку с наноканалами, улавливающими микрочастицы, находящиеся в воде. Процесс фильтрации назвали в честь ее основного компонента Graphair. Эксперименты, проведенные в грязной сиднейской гавани, показали высокую эффективность. Саму графеновую пленку ученые восстанавливают соевым маслом.
«Мы нашли эффективный и бюджетный способ очистки воды. Для хорошего результата нам нужны всего три компонента – насос, источник тепла, мембрана из графена. После такого процесса очистки вода не нуждается в дополнительном кипячении», - рассказал ученый Дон Хан Сео.
Ранее исследователи научились превращать воду в вино.
Ученые рассказали, что дешевый и простой механизм представляет собой графеновую пленку с наноканалами, улавливающими микрочастицы, находящиеся в воде. Процесс фильтрации назвали в честь ее основного компонента Graphair. Эксперименты, проведенные в грязной сиднейской гавани, показали высокую эффективность. Саму графеновую пленку ученые восстанавливают соевым маслом.
«Мы нашли эффективный и бюджетный способ очистки воды. Для хорошего результата нам нужны всего три компонента – насос, источник тепла, мембрана из графена. После такого процесса очистки вода не нуждается в дополнительном кипячении», - рассказал ученый Дон Хан Сео.
Ранее исследователи научились превращать воду в вино.
Автор: Джанабилова Татьяна П