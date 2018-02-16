В Ростовской области молодая мама принесла в больницу мертвого ребенка
На прием к доктору в Донецке, Ростовская область, пришла молодая мама с мертвым 4-месячным ребенком. По словам врачей, к моменту осмотра на трупе уже проступили пятна.
Накануне мать выпивала с подругой, а утром забила тревогу, когда у нее не получилось покормить девочку. По факту случившегося проводится проверка. В результате правоохранители должны будут выяснить, когда скончалась малышка, и что повлекло за собой гибель ребенка. Также будет решен вопрос о том, виновата ли в смерти дочери пьяная мать.
Накануне мать выпивала с подругой, а утром забила тревогу, когда у нее не получилось покормить девочку. По факту случившегося проводится проверка. В результате правоохранители должны будут выяснить, когда скончалась малышка, и что повлекло за собой гибель ребенка. Также будет решен вопрос о том, виновата ли в смерти дочери пьяная мать.
Автор: Дрокина Татьяна