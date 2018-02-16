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Ученые: Миллионы лет назад приливы помогли рыбам выйти на сушу
По мнению ученых, крупные рыбы вышли на сушу из-за приливов. Пытаясь определить разгадку, что послужило перемене среды обитания представителями земной фауны, исследователи выдвигают различные гипотезы.

Ученые: Миллионы лет назад приливы помогли рыбам выйти на сушу

В ходе эволюции у рыб появились конечности, пригодные для передвижения по суше. Причина выхода предков морских обитателей на сушу исследуется специалистами на протяжении долгих лет. Свою позицию изложил ученый Маттиас Грин из университета Бангора. На съезде Ocean Sciences Meeting Американского геофизического общества, состоявшегося в начале текущего года, он заявил, что выход на сушу состоялся более 400 млн лет назад. Далёкие предки рыб не вернулись в водную среду обитания, они продолжали развивать конечности, получив возможность передвигаться по суше. Одной из наиболее реальных гипотез является та, что выходу на поверхность послужили океанские отливы и приливы. Грин объяснил, чтобы после ухода воды многие представители фауны оставались в изолированных лужах.

Вернуться в океан могли лишь те животные, которые имели возможность самостоятельного передвижения по суше. Подтверждаю свою гипотезу, группа ученых провела эксперимент, он показал что береговая линия океанов смещается.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 19:01
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