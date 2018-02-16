Apple может отказаться от 3D Touch в новых iPhone из-за непопулярности и дороговизны
Apple намеревается отказаться от использования 3D Touch в новых версиях iPhone по причине дороговизны и непопулярности модуля. Распространяются слухи о том, что смартфон с диагональю дисплея в 6,1 дюйма станет использовать ЖК-панель вместо OLED, однако при этом будет безрамочным.
Как отмечается в сообщении китайского портала MyDrivers, специалисты Apple оказались недовольны технологией. Большинство производителей смартфонов под управлением Android не считают данный функционал необходимостью, а на iOS дисплей особо чувствителен к нажатию, но этот факт был проигнорирован разработчиками приложений.
Пользователи iPhone зачастую редко используют подобный функционал. При этом в число преимуществ отказа от использования будет возможность понижения стоимости устройств производства Apple. В частности, девайс с диагональю 6,1 дюйма станет продаваться по цене порядка $700-$800.
Преемник iPhone X якобы сможет сохранить технологию 3D Touch, поэтому слухи остаются противоречивыми. В поддержку версии о сохранении функционала специалисты отмечают использование механизма собственниками Apple Watch. Таким образом в целях обеспечения единообразия устройств 3D Touch могут оставить в дисплеях смартфонов.
Как отмечается в сообщении китайского портала MyDrivers, специалисты Apple оказались недовольны технологией. Большинство производителей смартфонов под управлением Android не считают данный функционал необходимостью, а на iOS дисплей особо чувствителен к нажатию, но этот факт был проигнорирован разработчиками приложений.
Пользователи iPhone зачастую редко используют подобный функционал. При этом в число преимуществ отказа от использования будет возможность понижения стоимости устройств производства Apple. В частности, девайс с диагональю 6,1 дюйма станет продаваться по цене порядка $700-$800.
Преемник iPhone X якобы сможет сохранить технологию 3D Touch, поэтому слухи остаются противоречивыми. В поддержку версии о сохранении функционала специалисты отмечают использование механизма собственниками Apple Watch. Таким образом в целях обеспечения единообразия устройств 3D Touch могут оставить в дисплеях смартфонов.
Автор: Валерий Антонов