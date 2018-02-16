Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Технологии

Apple может отказаться от 3D Touch в новых iPhone из-за непопулярности и дороговизны
Apple намеревается отказаться от использования 3D Touch в новых версиях iPhone по причине дороговизны и непопулярности модуля. Распространяются слухи о том, что смартфон с диагональю дисплея в 6,1 дюйма станет использовать ЖК-панель вместо OLED, однако при этом будет безрамочным.

Apple может отказаться от 3D Touch в новых iPhone из-за непопулярности и дороговизны


Как отмечается в сообщении китайского портала MyDrivers, специалисты Apple оказались недовольны технологией. Большинство производителей смартфонов под управлением Android не считают данный функционал необходимостью, а на iOS дисплей особо чувствителен к нажатию, но этот факт был проигнорирован разработчиками приложений.

Пользователи iPhone зачастую редко используют подобный функционал. При этом в число преимуществ отказа от использования будет возможность понижения стоимости устройств производства Apple. В частности, девайс с диагональю 6,1 дюйма станет продаваться по цене порядка $700-$800.

Преемник iPhone X якобы сможет сохранить технологию 3D Touch, поэтому слухи остаются противоречивыми. В поддержку версии о сохранении функционала специалисты отмечают использование механизма собственниками Apple Watch. Таким образом в целях обеспечения единообразия устройств 3D Touch могут оставить в дисплеях смартфонов.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:59
Читайте также
Акционерному обществу «Газпром» исполняется 25 лет
Венгрия обвинила Украину в запуске «кампании лжи»
На первом чемпионате по предвыборной Dota
Эксперты: Современные женщины отдают предпочтение
Аксенов: Движение поездов по Крымскому мосту
Впервые с начала февраля курс евро упал ниже 70
В Кургане вновь отключат воду из-за очередной
В Ростове с 19 февраля начнется массовое
Минэнерго РФ предлагает строить криптовалютные
Канада обвинила Россию в разработке вируса
Центробанк может запретить банкам использовать
Эксперт: РФ усиливает 58-ю армию для сигнала
Добавление комментария
Последние новости
17.02, 00:20 В соцсетях раскритиковали отретушированную фотосессию
16.02, 23:58 Акционерному обществу «Газпром» исполняется 25 лет
16.02, 23:40 Анастасия Квитко показала огромную грудь в топе без
16.02, 23:20 Любовь Успенская на вечеринке GQ сразила звезд своим
16.02, 23:00 Ученые выяснили природу пульсирующих северных сияний
16.02, 22:41 Рост черных дыр опережает скорость образования звезд
16.02, 22:18 Honda обновила кроссовер Vezel первым в линейке своих
16.02, 22:00 На заброшенном складе для вещей нашли Chevrolet Corvette
16.02, 21:41 Ученые: Вейпы повреждают ДНК и вызывают мутации
16.02, 21:23 В РФ создадут мощный квантовый компьютер на 50 кубитов
16.02, 21:20 На турецком пляже после шторма в Черном море обнаружили
16.02, 21:00 Смартфоны Alcatel 5, 3v и 1x покажут на MWC-2018
16.02, 20:59 Apple может отказаться от 3D Touch в новых iPhone из-за
16.02, 20:56 Ольга Орлова опровергла слухи о романе с Вячеславом
16.02, 20:50 На продажу выставили фургон Volkswagen с мотором от
16.02, 20:43 Венгрия обвинила Украину в запуске «кампании лжи» из-за
16.02, 20:27 В Уфе разыскивают 32-летнего мужчину, пропавшего после
16.02, 20:19 В Воронеже задержали парня за приставание в лифте к
16.02, 20:14 На первом чемпионате по предвыборной Dota сразились
16.02, 20:00 Кабриолет Bentley Continental прошел тесты в зимних