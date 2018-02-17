Специалисты ABT Sportsline увеличили мощность «заряженного» Audi SQ5 до 425 л/с
Мастера тюнинг-ателье ABT Sportsline переработали «заряженный» паркетник кроссовер Audi SQ5 таким образом, что его мощность теперь достигает 425 л/с. Авто получило V-образную 3-литровую турбоустановку с 6 цилиндрами.
Инженеры ABT Sportsline рассказали о разработанном ими специальном чипе ABT Engine Control, оказывающим влияние на производительность силового агрегата. Именно он отвечает за увеличение мощности стандартного двигателя V6 с 354 до 425 л/с, а максимального крутящий момент вырос на 10 %, составив 550 Нм.
Помимо этого, «заряженный» внедорожник Audi SQ5 оснастили разработанным специально для него аэродинамическим обвесом ABT Widebody, в состав которого вошли увеличители «крыльев», пересмотренные бампера и огромное антикрыло. Также за отдельную цену инженеры могут оборудовать машину карбоновыми трубами выхлопной системы и эксклюзивными колёсными дисками.
Напомним, немецкий производитель тестирует Audi SQ8 Mule.
Инженеры ABT Sportsline рассказали о разработанном ими специальном чипе ABT Engine Control, оказывающим влияние на производительность силового агрегата. Именно он отвечает за увеличение мощности стандартного двигателя V6 с 354 до 425 л/с, а максимального крутящий момент вырос на 10 %, составив 550 Нм.
Помимо этого, «заряженный» внедорожник Audi SQ5 оснастили разработанным специально для него аэродинамическим обвесом ABT Widebody, в состав которого вошли увеличители «крыльев», пересмотренные бампера и огромное антикрыло. Также за отдельную цену инженеры могут оборудовать машину карбоновыми трубами выхлопной системы и эксклюзивными колёсными дисками.
Напомним, немецкий производитель тестирует Audi SQ8 Mule.
Автор: Воробьева Алина