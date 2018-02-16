Впервые с начала февраля курс евро упал ниже 70 рублей
В пятницу, 16 февраля, курс евро впервые с начала этого месяца достиг отметки ниже 70 рублей. Данную информацию озвучили эксперты, основываясь на показаниях торгов.
Минимальная отметка, до которой снижался в феврале курс евро – 69,9 рубля, то есть падение составило 55 копеек. Что касается доллара, его курс понизился на 13 копеек, достигнув 56,3 рубля. С более детальной информацией на счёт падения доллара можно ознакомиться по ссылке.
Минимальная отметка, до которой снижался в феврале курс евро – 69,9 рубля, то есть падение составило 55 копеек. Что касается доллара, его курс понизился на 13 копеек, достигнув 56,3 рубля. С более детальной информацией на счёт падения доллара можно ознакомиться по ссылке.
Автор: Воробьева Алина