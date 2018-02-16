В РФ создадут мощный квантовый компьютер на 50 кубитов
В РФ вскоре начнут создание 50-кубитного квантового компьютера. В проекте участвуют Внешэкономбанк (ВЭБ), «ВЭБ-инновация», Фонд перспективных исследований (ФПИ), АНО «Цифровая экономика» и МГУ имени М.В.Ломоносова.
В стране сформировали консорциум для реализации проекта по созданию ЭВМ нового поколения, новаторское устройство станет самым мощным в мире. Соглашение между заинтересованными структурами подписано в четверг, 15 февраля. Церемония подписания документа прошла в присутствии Дмитрия Рогозина, вице-премьера РФ, на полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2018». Пункты соглашения подразумевают реализацию научно-технического проекта в рамках комплексного подхода. Предстоит создать мощный оптический многокубитный квантовый симулятор, это станет возможным на основе использования нейтральных атомов и фотонных чипов.
Основными направлениями в рамках предполагаемого сотрудничества станет обеспечение новаторского проекта необходимыми ресурсами. Предусматривается координация научно-технических задач и воплощение в жизнь полученных результатов.
В стране сформировали консорциум для реализации проекта по созданию ЭВМ нового поколения, новаторское устройство станет самым мощным в мире. Соглашение между заинтересованными структурами подписано в четверг, 15 февраля. Церемония подписания документа прошла в присутствии Дмитрия Рогозина, вице-премьера РФ, на полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2018». Пункты соглашения подразумевают реализацию научно-технического проекта в рамках комплексного подхода. Предстоит создать мощный оптический многокубитный квантовый симулятор, это станет возможным на основе использования нейтральных атомов и фотонных чипов.
Основными направлениями в рамках предполагаемого сотрудничества станет обеспечение новаторского проекта необходимыми ресурсами. Предусматривается координация научно-технических задач и воплощение в жизнь полученных результатов.
Автор: Семен Зайцев