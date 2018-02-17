Выпуск кроссовера Mazda CX-9 стартует в 2018 году
Завод «Мазда Соллерс» начнет производство флагманского Mazda CX-9 в 2018 году. Данную информацию предоставили аналитики со ссылкой на пресс-центра предприятия без уточнения сроков начала поставок новой модели. На сегодня завод во Владивостоке производит паркетник CX-5 и седан Mazda 6.
В октябре 2017 года дилеры марки объявили старт продаж премиального 7-местного CX-9, доступного в модификациях Supreme при стоимости в 2,89 млн рублей. За прошлый год компания «Мазда Соллерс» произвела более 24 тысяч единиц авто Mazda, что почти равно уровню 2016 года.
Кроссовер Mazda СХ-5 выпустили в количестве 17,9 тысяч единиц, а седан Mazda 6 – 6,18 тысяч экземпляров. В июне 2017-го началась сборка нового поколения вседорожника. В сентябре компания стала обладателем статуса резидента ТОР «Надеждинская», а спустя месяц там началось сооружение завода для производства силовых агрегатов. Новый комплекс компании станет проводить производство авто и двигателей в составе линейки SkyActiv-G. В рамках нового проекта компания намерена достичь мощности в размере 50 тысяч единиц ежегодно. Итоговый объем инвестиций оценивается в сумму больше 3 млрд рублей. На производстве двигателей планируется сформировать 150 рабочих мест.
В октябре 2017 года дилеры марки объявили старт продаж премиального 7-местного CX-9, доступного в модификациях Supreme при стоимости в 2,89 млн рублей. За прошлый год компания «Мазда Соллерс» произвела более 24 тысяч единиц авто Mazda, что почти равно уровню 2016 года.
Кроссовер Mazda СХ-5 выпустили в количестве 17,9 тысяч единиц, а седан Mazda 6 – 6,18 тысяч экземпляров. В июне 2017-го началась сборка нового поколения вседорожника. В сентябре компания стала обладателем статуса резидента ТОР «Надеждинская», а спустя месяц там началось сооружение завода для производства силовых агрегатов. Новый комплекс компании станет проводить производство авто и двигателей в составе линейки SkyActiv-G. В рамках нового проекта компания намерена достичь мощности в размере 50 тысяч единиц ежегодно. Итоговый объем инвестиций оценивается в сумму больше 3 млрд рублей. На производстве двигателей планируется сформировать 150 рабочих мест.
Автор: Валерий Антонов