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СМИ: Московский автозавод Renault готовится к производству новой модели
В СМИ появилась информация о том, что руководство и сотрудники московского автозавода Renault готовятся к производству новой модели. Данный вывод специалисты сделали, основываясь на планах предприятия дополнительно установить свыше 15 роботов.

СМИ: Московский автозавод Renault готовится к производству новой модели


Согласно изданию «Авторевю», новое оборудование необходимо автозаводу для повышения качества сварочных операций и для того, чтобы сделать производство машин более гибким. Это ещё раз убедило экспертов, что московское предприятие Renault через некоторое время презентует новую модель, технология сборки которой будет непохожей на таковую предыдущих авто. Несмотря на отсутствие сведений о потенциальной новинке, предполагается, что компания начнёт производить на российском автозаводе либо 7-местный внедорожник, основанный на Kaptur, либо модификацию Kadjar.

На днях автопроизводитель Renault представил концепт с сидениями, выполненными из дерева.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 06:00
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