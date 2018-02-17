Ольга Бузова после любви в душе заявилась в храм
Ольга Бузова посетила храм в Курске после проведения репетиции. Она осмотрела и другие местные достопримечательности, уделив внимание Знаменскому собору, сооруженному в 1816 году.
Как отмечают СМИ, Бузовой нашла памятник федерального значения весьма красивым. После выхода из Знаменского собора знаменитость посетила храм Серафима Саровского, где попросила о наиболее сокровенном. Как заподозрили поклонники телеведущей, та просила о встрече с любимым мужчиной.
В Курске концерт Бузовой проходил на сцене центра «МегаГРИНН», расположенного по улице Карла Маркса. Организаторы мероприятия запретили вести съемку выступления, а также запретили журналистам брать интервью у певицы.
Как отмечают СМИ, Бузовой нашла памятник федерального значения весьма красивым. После выхода из Знаменского собора знаменитость посетила храм Серафима Саровского, где попросила о наиболее сокровенном. Как заподозрили поклонники телеведущей, та просила о встрече с любимым мужчиной.
В Курске концерт Бузовой проходил на сцене центра «МегаГРИНН», расположенного по улице Карла Маркса. Организаторы мероприятия запретили вести съемку выступления, а также запретили журналистам брать интервью у певицы.
Автор: Валерий Антонов