Кабриолет Bentley Continental прошел тесты в зимних условиях
Bentley провела зимние дорожные тесты кабриолета модели Continental GT, шпионские фотографии эксклюзивного автомобиля размещены в Сети изданием Motor1. Презентация новинки ожидается в самое ближайшее время.
Continental GT полностью повторит одноимённое купе, за исключением мягкой складывающейся крыши. Автомобиль сфотографировали в ходе тестирования. Эксперты отмечают, что дизайн новинки выполнен в стиле концепта Bentley’s EXP 10 Speed 6, представленного в 2016 году. Новое поколение автомобиля имеет другую форму переднего и заднего бамперов и иную выхлопную систему, видоизменена головная оптика и задние блок-фонари. Особо отмечены колесные арки, они стали глубже. Модель кабриолета создана на платформе MSB, базовым двигателем станет V-образный 12 цилиндровый 6,0-литровый бензиновый мотор.
Вслед за первой версией британский производитель представит гибридный вариант Continental GT, это произойдёт в ближнесрочной перспективе. Шпионские фото появились в интернете в ноябре 2017 года, несмотря на минусовую температуру, автомобиль проходил испытания, его крыша была поднята.
Continental GT полностью повторит одноимённое купе, за исключением мягкой складывающейся крыши. Автомобиль сфотографировали в ходе тестирования. Эксперты отмечают, что дизайн новинки выполнен в стиле концепта Bentley’s EXP 10 Speed 6, представленного в 2016 году. Новое поколение автомобиля имеет другую форму переднего и заднего бамперов и иную выхлопную систему, видоизменена головная оптика и задние блок-фонари. Особо отмечены колесные арки, они стали глубже. Модель кабриолета создана на платформе MSB, базовым двигателем станет V-образный 12 цилиндровый 6,0-литровый бензиновый мотор.
Вслед за первой версией британский производитель представит гибридный вариант Continental GT, это произойдёт в ближнесрочной перспективе. Шпионские фото появились в интернете в ноябре 2017 года, несмотря на минусовую температуру, автомобиль проходил испытания, его крыша была поднята.
Автор: Семен Зайцев