В Тульской области «ГАЗель» столкнулась с дизельным поездом
В Тульской области произошло столкновение авто модели «ГАЗель» с дизельным поездом. ДТП зафиксировано на ж/д-переезде деревни Маньшино Алексинского района. Сообщение об инциденте было передано компетентным органам в 15:30.
В соответствии с переданной информацией, водитель грузового транспорта допустил касательное столкновение с пассажирским поездом, выехав на ж/д-полотно. В соответствии с данными пресс-центра УМВД по региону, водитель авто получил травмы.
Движение поездов и автотранспорта на указанном участке не нарушено. Работники полиции проводят проверку в целях выяснения всех подробностей по этому ДТП, выясняют причины столкновения.
В соответствии с переданной информацией, водитель грузового транспорта допустил касательное столкновение с пассажирским поездом, выехав на ж/д-полотно. В соответствии с данными пресс-центра УМВД по региону, водитель авто получил травмы.
Движение поездов и автотранспорта на указанном участке не нарушено. Работники полиции проводят проверку в целях выяснения всех подробностей по этому ДТП, выясняют причины столкновения.
Автор: Валерий Антонов