Compulab начнет выпускать безвентиляторный игровой компьютер Airtop2
Compulab анонсировала предстоящее производство высокопроизводительного безвентиляторного ПК Airtop2 Inferno, игровая модель получила 4-ядерный процессор Intel Core i7-7700K Kaby Lake, имеющего тактовую частоту от 4,2 до 4,5 ГГц.
За обработку графики нового устройства отвечает новая видеокарта модели NVIDIA GeForce GTX 1080. Производитель объявил во всемирной сети сбор денежных средств на новинку, это поможет начать её массовый выпуск. За обработку графики устройства отвечает видеокарта модели NVIDIA GeForce GTX 1080, она имеет высококачественные технические характеристики. Машина обладает оперативной памятью на уровне 64 Гб, предусмотрена возможность установки твердотельных модульных компонентов NVMe, включая 2,5-дюймовые накопители.
Модель Airtop2 Inferno способна использовать SD 64 ГБ оперативной памяти при DDR4-2400, имеется USB 3.1 (×2), а также USB 3.0 (×7). Инженеры предусмотрели современный 2-портовый сетевой контроллер повышенной производительности.
За обработку графики нового устройства отвечает новая видеокарта модели NVIDIA GeForce GTX 1080. Производитель объявил во всемирной сети сбор денежных средств на новинку, это поможет начать её массовый выпуск. За обработку графики устройства отвечает видеокарта модели NVIDIA GeForce GTX 1080, она имеет высококачественные технические характеристики. Машина обладает оперативной памятью на уровне 64 Гб, предусмотрена возможность установки твердотельных модульных компонентов NVMe, включая 2,5-дюймовые накопители.
Модель Airtop2 Inferno способна использовать SD 64 ГБ оперативной памяти при DDR4-2400, имеется USB 3.1 (×2), а также USB 3.0 (×7). Инженеры предусмотрели современный 2-портовый сетевой контроллер повышенной производительности.
Автор: Семен Зайцев