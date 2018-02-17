Kia Cerato с вариатором появится на рынке Южной Кореи в конце февраля
Дебют автомодели Kia Cerato с вариатором состоится на рынке Южной Кореи в конце февраля. Производитель оценил новинку на $400 дороже, чем её предшественника.
Для авторынка США Kia Cerato получил наименование Kia Forte и ряд особенностей. В частности, корейская и американская версии отличаются друг от друга двигателями: Kia Forte имеет 2-литровый 147-сильный атмосферный агрегат. Что касается модернизированного Kia Cerato, специалисты заменили в нём привычный «автомат» фирменной вариаторной трансмиссией, так как 2-литровый 147-сильный бензомотор с ней функционирует более тихо и экономно. В компании отметили, что расход топлива на каждую сотню километров составляет 6,7 литров.
Кроме того, разработчики увеличили обновленной модификации Kia Cerato габариты, в результате чего в салоне машины стало более просторно, а багажник получил дополнительный объём. В оснащении новинки числятся система мультимедиа с 8-дюймовым экраном, климат-контроль, вентиляция передних кресел, экстренное торможение, слежение за разметкой и мёртвыми зонами.
Напомним, в Сети появились фото паркетника Kia Sportage следующего поколения.
Для авторынка США Kia Cerato получил наименование Kia Forte и ряд особенностей. В частности, корейская и американская версии отличаются друг от друга двигателями: Kia Forte имеет 2-литровый 147-сильный атмосферный агрегат. Что касается модернизированного Kia Cerato, специалисты заменили в нём привычный «автомат» фирменной вариаторной трансмиссией, так как 2-литровый 147-сильный бензомотор с ней функционирует более тихо и экономно. В компании отметили, что расход топлива на каждую сотню километров составляет 6,7 литров.
Кроме того, разработчики увеличили обновленной модификации Kia Cerato габариты, в результате чего в салоне машины стало более просторно, а багажник получил дополнительный объём. В оснащении новинки числятся система мультимедиа с 8-дюймовым экраном, климат-контроль, вентиляция передних кресел, экстренное торможение, слежение за разметкой и мёртвыми зонами.
Напомним, в Сети появились фото паркетника Kia Sportage следующего поколения.
Автор: Воробьева Алина