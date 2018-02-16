На первом чемпионате по предвыборной Dota сразились кандидаты в президенты

Матч начался 16 февраля в 15:40. Игроки подобрали себе обновленных персонажей игры – кандидатов на пост главы государства.Как «по-модному» объясняет Евгений Фатькин, один из организаторов турнира, а по совместительству еще и гендиректор Агентства «Уникальный охват», учредители «решили хайпануть на этом». По его словам, обновленные персонажи имеют все способности обычных виртуальных героев («скиллами», значит). А победит, собственно, сильнейший. И в игре, и в жизни, и в предвыборной борьбе.У создателей стояла трудная задача: из 174 персонажей отобрать семь, наиболее схожих с потенциальными президентами страны. В итоге для турнира создали свою семерку, которая точно передает характерные особенности кандидатов на пост президента и в то же время обладает всеми скиллами привычных персонажей.Персонажей создавали с помощью Photoshop. Там им дали узнаваемые черты, цвета, да и говорящие названия не забыли. В результате 7 персонажей игры теперь точь-в-точь как 7 кандидатов. Как говорит Евгений Фатькин, наиболее сложным и длительным по времени было влить созданные текстуры в саму игру. Но из-за того, что создателям турнира очень уж пришлась по душе подобная идея, им пришлось во всем разобраться и все сделать.В итоге получились Король Влаадин, призывающий вежливых людей, Страж скверных слов, командующий армией троллей, Кентавриха Чак-Чак, использующая лошадиный гогот, Двуликий Грудорг, паразитирующий на большом Зюгорке и пускающий в глаза врагу клубничную пыль, Винодел Дюрсо, увеличивающийся в размерах от выпитого шампанского и Друид явлинских лесов, обладающий грустным взглядом.По мнению разработчика «Сбитого лося» Марата Сатимова, выборы гаранта страны чем-то напоминают подбор персонажей в Dota. Ведь для исхода игры очень важен правильный выбор своего персонажа, а, перенеся кандидатов на пост главы государства в игру, создатели как бы говорят: не только в игре надо сделать правильный выбор.За титул победителя турнира поборолись 6 команд: Sanctuary, Hunkys from zavod, Destructive Live, Apollo, Furious bears и Main Pain. По итогам жеребьевки две уже во 2-м туре. Из оставшихся 4-х команд соединили 2 пары. На первых двух стадиях победителя выявят в одной игре. В финальном матче сражаться будут до двух побед.Турниры передавали каналы студии «Сбитый лось» в соцсетях Twitch и "ВКонтакте". Прямой репортаж вел Андрей Navigate Рябинин. Он на протяжении нескольких лет сотрудничает со студиями UCC и HypeStudio. А также на его счету более 400 профессиональных сражений в Dota.