В Воронеже задержали парня за приставание в лифте к девочке 15 лет
В Воронеже произвели задержание парня, который приставал в лифте к девочке 15 лет. В соответствии с версией следствия, юноша и девочка зашли в подъезд, где были совершены насильственные действия сексуального характера.
По факту случившегося инициировано уголовное дело, а по прошествии некоторого времени ориентировки на подозреваемого были размещены в соцсетях. Спустя 3 месяца подозреваемого удалось задержать при помощи записи с камеры видеонаблюдения.
«Улучшенное изображение нападавшего передали учебным заведениям, общежитиям и прочим организациям, размещенным неподалеку от места случившегося. Это помогло в установлении личности предполагаемого насильника, а его внешность совпала с описанием девочки. Юноша был передан в следственный отдел, где его опознала потерпевшая. На месте жительства у него изъяли одежду, в которой он пребывал при совершении преступления в ноябре 2017-го. Подросток дал признательные показания. Сейчас решается вопрос касательно избрания против него меры пресечения», – сообщила помощник главы регионального СУ СКР.
По факту случившегося инициировано уголовное дело, а по прошествии некоторого времени ориентировки на подозреваемого были размещены в соцсетях. Спустя 3 месяца подозреваемого удалось задержать при помощи записи с камеры видеонаблюдения.
«Улучшенное изображение нападавшего передали учебным заведениям, общежитиям и прочим организациям, размещенным неподалеку от места случившегося. Это помогло в установлении личности предполагаемого насильника, а его внешность совпала с описанием девочки. Юноша был передан в следственный отдел, где его опознала потерпевшая. На месте жительства у него изъяли одежду, в которой он пребывал при совершении преступления в ноябре 2017-го. Подросток дал признательные показания. Сейчас решается вопрос касательно избрания против него меры пресечения», – сообщила помощник главы регионального СУ СКР.
Автор: Валерий Антонов