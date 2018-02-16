На продажу выставили фургон Volkswagen с мотором от Porsche 911
Компания CAR special, занимающаяся доводкой и продажей эксклюзивных автомобилей, предложила к продаже фургон Volkswagen SpaceCamper TH5. Уникальная машина получила силовой агрегат от Porsche 911 Turbo.
За необычное транспортное средство авторы проекта рассчитывает получить 139,8 тыс. евро (около 9,9 млн рублей). Компания является дилером по реализации штучных автомобилей, вновь порадовала поклонников мощных авто. Модель укомплектована 3,6-литровым турбированным оппозитным двигателем, его максимальная мощность составляет 480 л. с. при 600 НМ крутящего момента. В максимуме скорость фургона находится на уровне 270 км/ч. Автомобиль построен инженерами TH Automobile, эксклюзивная машина получила усиление панелей пола, в них вмонтировали компоненты от платформы Porsche 911.
Моторный отсек установили в задней части, его полностью перенесли от донорского спортивного автомобиля. Фургон установил рекордные показатели по скорости на итальянском автодроме Нарда, была достигнута предельная скорость 270,9 км/ч. До контрольных 100 км/ч SpaceCamper TH5 разгоняется за 4,9 с.
За необычное транспортное средство авторы проекта рассчитывает получить 139,8 тыс. евро (около 9,9 млн рублей). Компания является дилером по реализации штучных автомобилей, вновь порадовала поклонников мощных авто. Модель укомплектована 3,6-литровым турбированным оппозитным двигателем, его максимальная мощность составляет 480 л. с. при 600 НМ крутящего момента. В максимуме скорость фургона находится на уровне 270 км/ч. Автомобиль построен инженерами TH Automobile, эксклюзивная машина получила усиление панелей пола, в них вмонтировали компоненты от платформы Porsche 911.
Моторный отсек установили в задней части, его полностью перенесли от донорского спортивного автомобиля. Фургон установил рекордные показатели по скорости на итальянском автодроме Нарда, была достигнута предельная скорость 270,9 км/ч. До контрольных 100 км/ч SpaceCamper TH5 разгоняется за 4,9 с.
Автор: Семен Зайцев