В Уфе разыскивают 32-летнего мужчину, пропавшего после ДТП
Правоохранители и волонтёры Уфы больше суток разыскивают 32-летнего жителя города. Мужчина исчез после того, как попал в аварию на приобретённом им автомобиле марки LADA 112.
Родная сестра пропавшего пояснила, что за день до исчезновения её брат, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, разбил недавно купленное транспортное средство недалеко от своего места жительства. Инцидент произошёл в 3 часа ночи – именно в это время мужчина пришёл домой за документами, которые требовались для оформления ДТП, и пообещал вскоре вернуться. Через час телефон уже не отвечал, и с тех пор родные и знакомые его не видели.
Имеется информация от очевидцев, что житель Уфы по возвращении на место дорожного инцидента сел в подъехавший автомобиль чёрного цвета марки Infiniti и уехал.
Родственники разыскиваемого просят всех, кому что-либо известно по данному делу, сообщить в правоохранительные органы. Русоволосый мужчина худощавого телосложения был одет в кожаную куртку коричневого цвета, тёмно-синие брюки, обут в серые ботинки. Фото пропавшего размещено в Сети.
Родная сестра пропавшего пояснила, что за день до исчезновения её брат, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, разбил недавно купленное транспортное средство недалеко от своего места жительства. Инцидент произошёл в 3 часа ночи – именно в это время мужчина пришёл домой за документами, которые требовались для оформления ДТП, и пообещал вскоре вернуться. Через час телефон уже не отвечал, и с тех пор родные и знакомые его не видели.
Имеется информация от очевидцев, что житель Уфы по возвращении на место дорожного инцидента сел в подъехавший автомобиль чёрного цвета марки Infiniti и уехал.
Родственники разыскиваемого просят всех, кому что-либо известно по данному делу, сообщить в правоохранительные органы. Русоволосый мужчина худощавого телосложения был одет в кожаную куртку коричневого цвета, тёмно-синие брюки, обут в серые ботинки. Фото пропавшего размещено в Сети.
Автор: Воробьева Алина