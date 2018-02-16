Венгрия обвинила Украину в запуске «кампании лжи» из-за закона об образовании
Венгрия обвинила Украину в пуске «кампании лжи» на международном уровне. Будапешт призвал Киев завершить реализацию закона касательно образования и начать переговоры с венграми, живущими на территории Закарпатской области.
«Украина, которая сегодня стремится провести евроинтеграцию, недавно существенно нарушила интернациональные законы касательно защиты меньшинств, соблюдение которых является строгим требованием Евросоюза», — сделал заявление Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.
В соответствии с его словами, Украина ведет «кампанию лжи» в отношении Венгрии и живущих в Закарпатье граждан страны.
«Закарпатские венгры не участвовали в совещании с правительством в Киеве, где проходили переговоры касательно закона про образование. Это противоречит требованиям Венецианской комиссии», — сообщил министр.
Он призвал Киев приостановить реализацию проекта закона до прихода к соглашению по всем вопросам с представителями национальных меньшинств.
«Украина, которая сегодня стремится провести евроинтеграцию, недавно существенно нарушила интернациональные законы касательно защиты меньшинств, соблюдение которых является строгим требованием Евросоюза», — сделал заявление Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.
В соответствии с его словами, Украина ведет «кампанию лжи» в отношении Венгрии и живущих в Закарпатье граждан страны.
«Закарпатские венгры не участвовали в совещании с правительством в Киеве, где проходили переговоры касательно закона про образование. Это противоречит требованиям Венецианской комиссии», — сообщил министр.
Он призвал Киев приостановить реализацию проекта закона до прихода к соглашению по всем вопросам с представителями национальных меньшинств.
Автор: Валерий Антонов