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«Звезда смерти» должна была воплотить вселенские планы Адольфа Гитлера
Адольф Гитлер планировал установить господство вселенского масштаба при помощи орбитальной «Звезды смерти». Информация об этом рассекречена, она представлена документами, имеющих отношение к Третьему Рейху.

«Звезда смерти» должна была воплотить вселенские планы Адольфа Гитлера

Нацистские учёные проводили разработки смертоносных технологий и методик, сообщают западные массмедиа. Используя «Звезду смерти», фюрер планировал установить господство в размере Вселенной. Речь идёт о планах по запуску на орбиту необычного аппарата. Проект, запущенный немецкими инженерами, был впоследствии свёрнут из-за возникших проблем, связанных с отсутствием технических возможностей вывода аппарата в ближний космос. Конструктивно устройство представляет собой спутник-отражатель под названием «Солнечный пистолет», в него входят подвижные зеркальные панели. Данное оружие, отмечают специалисты, могло бы иметь техническую возможность сжигать города, доводить в водоёмах воду до состояния кипения. Отмечены и другие потенциально возможные разрушительные миссии «Солнечного пистолета».

Чертежи устройства дали возможность понять схему его перемещения вокруг планеты, был изучен механизм движения зеркальных панелей. В начале спутник представили общественности Германии как мирный прибор, но в 1939 году планы руководителей Третьего Рейха изменились.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:20
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