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В соцсетях раскритиковали отретушированную фотосессию Собчак для глянца
В соцсетях раскритиковали отретушированную фотосессию Ксении Собчак для глянца. Подписчики телеведущей в Instagram оставили большое количество сообщений касательно обработки снимка знаменитости в графических редакторах перед публикацией на обложке глянца Tatler. Самое большое негодование вызвала избыточная ретушь.

В соцсетях раскритиковали отретушированную фотосессию Собчак для глянца


Саму обложку Ксения Собчак разместила на странице личного фотоблога, поблагодарив фотографа за отличную работу. На снимке Ксения Собчак выглядит весьма женственной, но при этом несколько непохожей на саму себя.

Фанаты отметили, что совершенно не узнают формы бровей и губ знаменитости по причине использования «фотошопа». В итоге многие высмеяли результат гламурной фотосессии. Отрицательно многие пользователи отреагировали на характеристику телеведущей - «питерская аристократка».

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 00:20
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