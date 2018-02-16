Ольга Орлова опровергла слухи о романе с Вячеславом Манучаровым
Ольга Орлова разместила в Instagram снимок с венком из колосьев. В комментарии она опровергла слухи о романтических отношениях с Вячеславом Манучаровым.
«Вчера был прекрасный вечер в гостях у Малахова и Наташи Шкулевой! Отмечали масленицу! Сегодня открыла ленту новостей и удивилась... На многих, причём уважаемых, порталах пишут, что у меня роман со Славой Манучаровым. Ну что вам сказать? Вы ошибаетесь) Прежде чем что-то писать, могли бы узнать у меня! С Манучаровым мы друзья многие годы, не более) А вот с кем у меня роман — моё личное дело!» - отметила певица.
Пользователи отметили, что образ на снимке очень идет Орловой, подчеркивает её красоту в разрезе национального колорита. Большая часть не стала уточнять с кем же именно развивает отношения знаменитость, пожелав ей скорого брака и «сногсшибательного романа» с возлюбленным.
«Вчера был прекрасный вечер в гостях у Малахова и Наташи Шкулевой! Отмечали масленицу! Сегодня открыла ленту новостей и удивилась... На многих, причём уважаемых, порталах пишут, что у меня роман со Славой Манучаровым. Ну что вам сказать? Вы ошибаетесь) Прежде чем что-то писать, могли бы узнать у меня! С Манучаровым мы друзья многие годы, не более) А вот с кем у меня роман — моё личное дело!» - отметила певица.
Пользователи отметили, что образ на снимке очень идет Орловой, подчеркивает её красоту в разрезе национального колорита. Большая часть не стала уточнять с кем же именно развивает отношения знаменитость, пожелав ей скорого брака и «сногсшибательного романа» с возлюбленным.
Автор: Валерий Антонов