Актриса Марина Александрова поразила поклонников своей худобой
В Сети появились первые фото с мероприятия, на котором присутствовала сильно похудевшая Марина Александрова. Актриса выбрала для появления в свете черное платье свободного кроя, волосы свободно ниспадали на плечи известной российской артистки.
Поклонники, изучив фотографии, заподозрили звезду в каком-либо серьёзном заболевании. Александрова обеспокоила поклонников своим внешним видом. Популярная актриса посетила фотовыставку благотворительного фонда «Шередарь», приуроченной к Международному дню детей, больных онкологическими заболеваниями. Марина Александрова прибыла на мероприятие в платье, которое не могло скрыть её худобу. Многие фолловеры оставили комментарии, выразив беспокойство внешним видом любимой актрисы.
Звезда нашумевшего ранее сериала «Бедная Настя» остаётся востребованной. Некоторые интернет-пользователи предположили, что артистка слишком изнуряет себе различными диетами для новой роли в кино. Подписчики считают, что Александрова похудела ввиду больших нагрузок на съёмочной площадке, а также из-за плотного рабочего графика.
Поклонники, изучив фотографии, заподозрили звезду в каком-либо серьёзном заболевании. Александрова обеспокоила поклонников своим внешним видом. Популярная актриса посетила фотовыставку благотворительного фонда «Шередарь», приуроченной к Международному дню детей, больных онкологическими заболеваниями. Марина Александрова прибыла на мероприятие в платье, которое не могло скрыть её худобу. Многие фолловеры оставили комментарии, выразив беспокойство внешним видом любимой актрисы.
Звезда нашумевшего ранее сериала «Бедная Настя» остаётся востребованной. Некоторые интернет-пользователи предположили, что артистка слишком изнуряет себе различными диетами для новой роли в кино. Подписчики считают, что Александрова похудела ввиду больших нагрузок на съёмочной площадке, а также из-за плотного рабочего графика.
Автор: Семен Зайцев