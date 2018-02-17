Дмитрий Маликов поблагодарил новорожденного сына за награду
В минувший четверг издание GQ провело 6-й традиционный коктейль по поводу составления перечня «100 самых стильных мужчин». Награды вручались 6 победителям, среди которых оказался Дмитрий Маликов, сообщивший, что обязан наградой своему сыну.
Мальчик появился на свет 24 января текущего года, и это, по словам ещё одного номинанта, Филиппа Киркорова потрясло весь отечественный шоу-бизнес. Имя сына 54-летний Дмитрий Маликов и его 17-летняя супруга Елена держат в тайне, не показывая малыша и поклонникам в Instagram. Исполнитель отметил, что рождение ребёнка и молодая жена вынуждают его всегда выглядеть стильно, и это подтвердили эксперты журнала GQ, внеся его в упомянутый рейтинг.
Ранее Дмитрий Маликов показал фанатам видео с душа.
Мальчик появился на свет 24 января текущего года, и это, по словам ещё одного номинанта, Филиппа Киркорова потрясло весь отечественный шоу-бизнес. Имя сына 54-летний Дмитрий Маликов и его 17-летняя супруга Елена держат в тайне, не показывая малыша и поклонникам в Instagram. Исполнитель отметил, что рождение ребёнка и молодая жена вынуждают его всегда выглядеть стильно, и это подтвердили эксперты журнала GQ, внеся его в упомянутый рейтинг.
Ранее Дмитрий Маликов показал фанатам видео с душа.
Автор: Воробьева Алина