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Ученые: Гены рака яичников передаются женщинам от отцов
По мнению ученых, гены рака яичников могут передаваться женщинам от их отцов, данная тенденция доказана в ходе продолжительных исследований. Устойчивая взаимосвязь онкологических заболеваний отмечена на генетическом уровне.

Ученые: Гены рака яичников передаются женщинам от отцов

Исследователи из научного онкологического института имени Развелла Парка (США) выяснили, что группа риска рака яичников намного шире, чем это считалось ранее. Необходимо исследовать генетическую предрасположенность и преемственность поколений. Внучки получают гены от своей бабушке через отца. Специалисты поясняют, что при оценке риска возникновения болезни в расчёт принимается состояние здоровья всех родственников первой, а также второй линии родства. Речь идёт о представителях женского пола. В том случае, если рак был диагностирован у матери или бабушки пациентки, появляется допустимость перенесения наследственных факторов при помощи генов, расположенных в не половых хромосомах – аутосомах, их, уточняют специалисты, у человека 22 пары.

Вторым характерным признаком предрасположенности к онкологическому заболеванию является признак доминирования. Это проявляется за счёт наличия достаточного активного гена в одной из пар хромосом.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:35
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