В Белоруссии мужчина создал УАЗ на дровах
Белорус-умелец и любитель off-road создал УАЗ на дровах. В качестве силовой установки он использовал не паровой котел, а газогенераторную установку.
Автомобиль передвигается не только на дровах, но и на шишках. Все расчеты для создания необычного типа двигателя житель Белоруссии делал сам. При этом автомобиль может также передвигаться и на бензине. Модель оснащена стандартными мотором объемом 2,4 литра и трансмиссией. Для преодоления 100 километров пути необходимо 20 килограммов дров.
Ранее сообщалось, что в феврале УАЗ изменил цены на свои автомобили. «Пикап» в классическом исполнении теперь стоит 626,4 тысячи рублей, а другие модификации подешевели на 5-13 тысяч рублей.
Автомобиль передвигается не только на дровах, но и на шишках. Все расчеты для создания необычного типа двигателя житель Белоруссии делал сам. При этом автомобиль может также передвигаться и на бензине. Модель оснащена стандартными мотором объемом 2,4 литра и трансмиссией. Для преодоления 100 километров пути необходимо 20 килограммов дров.
Ранее сообщалось, что в феврале УАЗ изменил цены на свои автомобили. «Пикап» в классическом исполнении теперь стоит 626,4 тысячи рублей, а другие модификации подешевели на 5-13 тысяч рублей.
Автор: Сергей Сидорин