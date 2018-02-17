Chevrolet скоро представит новый спорткар Corvette C8
Американский автопроизводитель Chevrolet скоро представит новый спорткар Corvette C8. Автомобиль будет гораздо быстрее прошлой версии - Corvette C7.
Информация поступила не от компании, а от команды французских гонщиков Larbre. Спортсмены будут использовать гоночную версию нового поколения модели, об этом поделился их руководитель Жак Леконте. Важным преимуществом автомобиля станет средне компоновочное расположение мотора, это даст идеальную развесовку по осям и гораздо улучшит управляемость. Французские автогонщики уверяют, что, выступая на новом автомобиле, они смогут на равных соперничать с McLaren, Lamborghini и Ferrari.
О технической начинке версии для автоспорта никакой достоверной информации нет. В варианте для обычных потребителей будет установлен 850-сильный мотор, объемом 5,5 литра и имеющий 8 цилиндров.
Информация поступила не от компании, а от команды французских гонщиков Larbre. Спортсмены будут использовать гоночную версию нового поколения модели, об этом поделился их руководитель Жак Леконте. Важным преимуществом автомобиля станет средне компоновочное расположение мотора, это даст идеальную развесовку по осям и гораздо улучшит управляемость. Французские автогонщики уверяют, что, выступая на новом автомобиле, они смогут на равных соперничать с McLaren, Lamborghini и Ferrari.
О технической начинке версии для автоспорта никакой достоверной информации нет. В варианте для обычных потребителей будет установлен 850-сильный мотор, объемом 5,5 литра и имеющий 8 цилиндров.
Автор: Северов Андрей