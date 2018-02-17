В ОАЭ на отдыхе умерла 24-летняя жительница Челябинска
В одном из отелей Дубая в ОАЭ на отдыхе умерла 24-летняя жительница Челябинска. Девушка пошла в бассейн со своим молодым человеком, где она потеряла сознание и скончалась. О трагедии сообщают коллеги жениха погибшей.
По мнению друзей, на состояние скончавшейся сказался длительный перелет и перепад температур. Арабские медики пытались спасти пострадавшую, но реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Ей делали массаж сердца, применяли дефибрилляторы и вводили адреналин.
Несмотря на то, что у она проживала на Урале, но у нее было гражданство Казахстана. По этой причине возникли сложности с доставкой тела. В страховой компании отказываются возмещать ущерб. Там заявили, что изначально необходимо провести вскрытие, и если это будет страховой случай, то деньги все же выплатят. Однако вскрытие 16 февраля причину смерти не установило. Более глубокий анализ займет от трех недель до нескольких месяцев, а на это нет ни средств, ни времени. В ОАЭ нет посольства Казахстана, из-за чего возникли дополнительные трудности. Оплата медицинских услуг и транспортировка тела обошлась в 5900 долларов.
Коллеги молодого человека рассказывают, что они планировать летом сыграть свадьбу, а на курорт полетели в отпуск на День святого Валентина.
По мнению друзей, на состояние скончавшейся сказался длительный перелет и перепад температур. Арабские медики пытались спасти пострадавшую, но реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Ей делали массаж сердца, применяли дефибрилляторы и вводили адреналин.
Несмотря на то, что у она проживала на Урале, но у нее было гражданство Казахстана. По этой причине возникли сложности с доставкой тела. В страховой компании отказываются возмещать ущерб. Там заявили, что изначально необходимо провести вскрытие, и если это будет страховой случай, то деньги все же выплатят. Однако вскрытие 16 февраля причину смерти не установило. Более глубокий анализ займет от трех недель до нескольких месяцев, а на это нет ни средств, ни времени. В ОАЭ нет посольства Казахстана, из-за чего возникли дополнительные трудности. Оплата медицинских услуг и транспортировка тела обошлась в 5900 долларов.
Коллеги молодого человека рассказывают, что они планировать летом сыграть свадьбу, а на курорт полетели в отпуск на День святого Валентина.
Автор: Сергей Сидорин