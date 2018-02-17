Ксения Собчак и Татьяна Арно обменялись между собой «любезностями»
Ксения Собчак в одном из своих интервью упомянула имя Татьяны Арно, своей давней коллеги и знакомой, речь шла о совместном кастинге двух претенденток на одну из телепередач. Арно ответила Собчак в Сети, вызвав комментарии подписчиков.
Известная журналистка сообщила в массмедиа, что много лет назад проиграла кастинг-пробы в конкурентной борьбе с Татьяной Арно. Рассказывая об этом, Собчак в шутливой манере, но достаточно резко высказалась в адрес своей коллеги по цеху. По словам телеведущей, в то время она с определенной завистью смотрела на Арно. Лишь долгие годы спустя они начали общаться, с улыбками вспоминая о давней истории. Татьяна Арно прокомментировала воспоминание своей давней знакомой в соцсетях. На любезности Собчак ведущая ответила, как считают фолловеры, довольно язвительной шуткой.
«Какие замечательные подробности! Я не сомневаюсь, что Ксении сейчас весело, мы же посмеемся после 18 марта», - цитируют московские СМИ ответ ведущей.
Известная журналистка сообщила в массмедиа, что много лет назад проиграла кастинг-пробы в конкурентной борьбе с Татьяной Арно. Рассказывая об этом, Собчак в шутливой манере, но достаточно резко высказалась в адрес своей коллеги по цеху. По словам телеведущей, в то время она с определенной завистью смотрела на Арно. Лишь долгие годы спустя они начали общаться, с улыбками вспоминая о давней истории. Татьяна Арно прокомментировала воспоминание своей давней знакомой в соцсетях. На любезности Собчак ведущая ответила, как считают фолловеры, довольно язвительной шуткой.
«Какие замечательные подробности! Я не сомневаюсь, что Ксении сейчас весело, мы же посмеемся после 18 марта», - цитируют московские СМИ ответ ведущей.
Автор: Семен Зайцев