Ученые: Увеличение количества стихийных бедствий указывают на сдвиг полюсов
Ученые в рамках исследования установили, что увеличение количества стихийных бедствий (извержения вулканов, наводнения, оползни, землетрясения) может указывать на сдвиг магнитных полюсов Земли. Если данный процесс ускорится, то планету ждет хаос.
Если это произойдет, то сушу накроют огромные волны цунами, а пепел от извержений вулканов скроет солнечные лучи, что приведет к ледниковому периоду. Кроме того, из-за сдвига полюсов происходит увеличение скорости движения тектонических плит, гигантские разломы в земной коре.
Ученые отмечают, что им известно о смещении северного магнитного полюса к России и Канаде от его прежнего местонахождения в районе Гренландии. Только за последние 10 лет он сместился более чем на 400 километров.
Ранее сообщалось, что ученые предсказали скорую глобальную катастрофу из-за роста уровня океана.
Если это произойдет, то сушу накроют огромные волны цунами, а пепел от извержений вулканов скроет солнечные лучи, что приведет к ледниковому периоду. Кроме того, из-за сдвига полюсов происходит увеличение скорости движения тектонических плит, гигантские разломы в земной коре.
Ученые отмечают, что им известно о смещении северного магнитного полюса к России и Канаде от его прежнего местонахождения в районе Гренландии. Только за последние 10 лет он сместился более чем на 400 километров.
Ранее сообщалось, что ученые предсказали скорую глобальную катастрофу из-за роста уровня океана.
Автор: Сергей Сидорин