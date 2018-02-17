СМИ: В Новой Москве водитель такси избил и ограбил пассажира
На территории Новой Москвы водитель такси избил пассажира, а затем отобрал у него сумку, содержавшую порядка 130 млн рублей. Об этом общественность информируют отечественные СМИ, ссылаясь при этом в своих высказываниях на экстренные службы.
Согласно предоставленным источниками сведениям, инцидент на территории Новой Москвы имел место накануне. Потерпевший гражданин решил воспользоваться услугами “Яндекс. Такси”, вызвав водителя. Как только машина прибыла к пункту назначения, злоумышленник, по словам пострадавшего мужчины, набросился на клиента и стал его избивать. Кроме того, в процессе подозреваемый отобрал у жертвы сумку, где находилось не менее 130 млн рублей. Потерпевший после случившегося сам обратился в полицию.
По утверждениям источников, по факту вышеуказанного происшествия сотрудники органов порядка Московской области развернули соответствующую проверку, однако детали не разглашаются. По итогам принятых мер может в дальнейшем утверждаться последующее процессуальное решение.
Согласно предоставленным источниками сведениям, инцидент на территории Новой Москвы имел место накануне. Потерпевший гражданин решил воспользоваться услугами “Яндекс. Такси”, вызвав водителя. Как только машина прибыла к пункту назначения, злоумышленник, по словам пострадавшего мужчины, набросился на клиента и стал его избивать. Кроме того, в процессе подозреваемый отобрал у жертвы сумку, где находилось не менее 130 млн рублей. Потерпевший после случившегося сам обратился в полицию.
По утверждениям источников, по факту вышеуказанного происшествия сотрудники органов порядка Московской области развернули соответствующую проверку, однако детали не разглашаются. По итогам принятых мер может в дальнейшем утверждаться последующее процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер