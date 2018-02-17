Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире
Петр Порошенко призвал запретить флаг России во всем мире. По словам украинского президента, в настоящее время в политике Кремля «нет места для равноправной и честной игры».
Порошенко выступил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Украинский президент напомнил о том, что именно из-за «обмана и фальши» в Пхенчхане на Олимпийских играх не развивается российский флаг. Он призвал прибегнуть к данным мерам и другие государства, которые в настоящее время продолжают в той или иной отрасли сотрудничать с Москвой.
«Пока РФ продолжает гибридную войну по всему миру, флаг страны не должен развиваться нигде. Российские пули сейчас нацелены на наши символы. Возникает и вопрос по поводу того, что флаг РФ должен также бойкотироваться. Вернуть прежние отношения может только честная и равноправная политика Кремля с другими странами», - заявил Порошенко в ходе выступления.
Президент Украины также отметил, что Россия «развязала мировую войну», но ведет ее гибридными методами. Постоянные вмешательства в политическую ситуацию становятся причинами кризиса и недопонимания между ранее партнерскими государствами. В частности, он упомянул ситуацию на Донбассе и в Крыму.
Порошенко выступил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Украинский президент напомнил о том, что именно из-за «обмана и фальши» в Пхенчхане на Олимпийских играх не развивается российский флаг. Он призвал прибегнуть к данным мерам и другие государства, которые в настоящее время продолжают в той или иной отрасли сотрудничать с Москвой.
«Пока РФ продолжает гибридную войну по всему миру, флаг страны не должен развиваться нигде. Российские пули сейчас нацелены на наши символы. Возникает и вопрос по поводу того, что флаг РФ должен также бойкотироваться. Вернуть прежние отношения может только честная и равноправная политика Кремля с другими странами», - заявил Порошенко в ходе выступления.
Президент Украины также отметил, что Россия «развязала мировую войну», но ведет ее гибридными методами. Постоянные вмешательства в политическую ситуацию становятся причинами кризиса и недопонимания между ранее партнерскими государствами. В частности, он упомянул ситуацию на Донбассе и в Крыму.
Автор: Махов Артем