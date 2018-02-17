Клара Новикова рассказала в СМИ о своем пристрастии к алкоголю
Артистка разговорного жанра Клара Новикова поделилась в СМИ о своём, как она полагает, не совсем здоровом пристрастии к алкоголю. Вдвоём с актером Леонидом Каневским она иногда выпивает после выступления, артисты знакомы много лет и всё это время позволяют себе рюмку-другую.
Леонид Каневский, по словам Новиковой, много лет назад предложил отмечать удачные спектакли или просто выпивать за встречу. По словам известной артистки, данная традиция поддерживается вот уже много лет. Она познакомилась с актером в Израиле в одном из театров, это произошло много лет назад, с тех пор их связывает близкая дружба.
«Особенно смешно, как Каневский предлагает сделать это после тяжёлого трудового дня», - цитируют масс-медиа Новикову. По словам артистки, её друг достаёт маленькую бутылочку виски, и они делают один-другой глоток.
Вслед за этим было отмечено, что супруга актера не испытывает ревность по отношению к ней. Сам артист не отрицает своего обыкновения слегка расслабиться в компании со своей давней знакомой. Леонид Каневский активно занимается спортом, при этом он не видит ничего дурного в своей привычке.
Леонид Каневский, по словам Новиковой, много лет назад предложил отмечать удачные спектакли или просто выпивать за встречу. По словам известной артистки, данная традиция поддерживается вот уже много лет. Она познакомилась с актером в Израиле в одном из театров, это произошло много лет назад, с тех пор их связывает близкая дружба.
«Особенно смешно, как Каневский предлагает сделать это после тяжёлого трудового дня», - цитируют масс-медиа Новикову. По словам артистки, её друг достаёт маленькую бутылочку виски, и они делают один-другой глоток.
Вслед за этим было отмечено, что супруга актера не испытывает ревность по отношению к ней. Сам артист не отрицает своего обыкновения слегка расслабиться в компании со своей давней знакомой. Леонид Каневский активно занимается спортом, при этом он не видит ничего дурного в своей привычке.
Автор: Семен Зайцев