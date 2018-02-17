В Кемерово пьяные родители потеряли восьмилетнего сына
В правоохранительных органах сообщили, что в Кемерово пьяные родители потеряли восьмилетнего сына. Взрослые забыли забрать ребенка из школы.
Инцидент произошел в четверг, 22 февраля. В отделение полиции в 14:00 обратилась женщина, которая заявила, что потеряла сына. Позвонить ему они не могли, поскольку у мальчика не было мобильного телефона. Правоохранители приступили к поискам ребенка и уже через 40 минут нашли его, катающегося на горке с друзьями.
Во время выяснения обстоятельств случившегося выяснилось, что родители с утра выпили алкоголь и забыли забрать мальчика со школы, занятия в которой завершились в 11:00. Некоторое время ребенок подождал родителей, а после этого направился гулять по городу.
За неисполнение родительских обязанностей взрослым выписали штраф.
Инцидент произошел в четверг, 22 февраля. В отделение полиции в 14:00 обратилась женщина, которая заявила, что потеряла сына. Позвонить ему они не могли, поскольку у мальчика не было мобильного телефона. Правоохранители приступили к поискам ребенка и уже через 40 минут нашли его, катающегося на горке с друзьями.
Во время выяснения обстоятельств случившегося выяснилось, что родители с утра выпили алкоголь и забыли забрать мальчика со школы, занятия в которой завершились в 11:00. Некоторое время ребенок подождал родителей, а после этого направился гулять по городу.
За неисполнение родительских обязанностей взрослым выписали штраф.
Автор: Сергей Сидорин