В центре Рязани иномарка протаранила здание
ДТП было зафиксировано в центре Рязани с легковым автомобилем-иномаркой. Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером, когда машина врезалась в здание МИЭМП.
Местом аварии стал перекресток ул.Дзержинского с пр. Первомайский. Сообщение об этом опубликовано в социальной группе «Подслушано у водителей в Рязани». Соцпользователи, в свою очередь, поспешили прокомментировать произошедшее, отметив, что они в недоумении, как могла возникнуть такая ситуация с автомобилем, буквально влетевшим в здание.
Детальная информация пока не разглашается, полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.
Местом аварии стал перекресток ул.Дзержинского с пр. Первомайский. Сообщение об этом опубликовано в социальной группе «Подслушано у водителей в Рязани». Соцпользователи, в свою очередь, поспешили прокомментировать произошедшее, отметив, что они в недоумении, как могла возникнуть такая ситуация с автомобилем, буквально влетевшим в здание.
Детальная информация пока не разглашается, полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.
Автор: Сёмина Виктория