В Ростове мужчина жестоко избил собственную сестру
В Ростове местный житель жестоко избил собственную сестру. Впоследствии гражданку с рядом травм госпитализировали в одну из больниц города, и сейчас она находится вне опасности.
Отмечен вышеупомянутый инцидент в прошлый четверг, 15 февраля, на территории Октябрьского района Ростова. В одном из домов, размещенных на Стандартном переулке, семья проводила застолье. В процессе празднования между братом и сестрой развернулся конфликт, в ходе которого мужчина решил подтвердить свои аргументы силой, набросившись с кулаками на родственницу. Злоумышленник нанес жертве множество травм, и в какой-то момент потерпевшая даже успела потерять сознание.
Услышав значительный шум и крики за стеной, соседи вызвали на место сотрудников органов правопорядка города, организовавших задержание подозреваемого, пока пострадавшую ростовчанку доставили в больницу. Сейчас по факту случившегося начато предварительное расследование, а жизни получившей травмы гражданки ничего не угрожает.
Отмечен вышеупомянутый инцидент в прошлый четверг, 15 февраля, на территории Октябрьского района Ростова. В одном из домов, размещенных на Стандартном переулке, семья проводила застолье. В процессе празднования между братом и сестрой развернулся конфликт, в ходе которого мужчина решил подтвердить свои аргументы силой, набросившись с кулаками на родственницу. Злоумышленник нанес жертве множество травм, и в какой-то момент потерпевшая даже успела потерять сознание.
Услышав значительный шум и крики за стеной, соседи вызвали на место сотрудников органов правопорядка города, организовавших задержание подозреваемого, пока пострадавшую ростовчанку доставили в больницу. Сейчас по факту случившегося начато предварительное расследование, а жизни получившей травмы гражданки ничего не угрожает.
Автор: Марина Вебер