В Екатеринбурге при столкновении двух иномарок пострадали два человека
Екатеринбурге произошло ДТП, в ходе которого столкнулись две иномарки. По информации от местной прессы, в результате инцидента пострадали два человека.
Авария произошла сегодня ранним утром на пересечении улиц Токарей и Крауля. В социальных сетях очевидцы проинформировали, что на место сразу после столкновения приехала скорая помощь, которая госпитализировала двоих человек. Установить причину происшествия пока не удалось, так как оба водителя были в бессознательном состоянии.
«Автомобиль Mitsubishi Lancer двигался в сторону перекрестка. На пересечении его попытался обогнать Subaru Tribeca. С правой стороны выехало другое транспортное средство, из-за чего иномарка начала маневрировать. При этом водитель мог не заметить идущее слева транспортное средство, что привело к боковому столкновению. От удара Subaru Tribeca кинуло на обочину, где она врезалась в столб», - написал один из очевидцев ДТП в социальной сети.
Правоохранительные органы Екатеринбурга пока не прокомментировали аварию. По предварительным данным, в ходе ДТП пострадали двое мужчин, личности которых не известны.
Авария произошла сегодня ранним утром на пересечении улиц Токарей и Крауля. В социальных сетях очевидцы проинформировали, что на место сразу после столкновения приехала скорая помощь, которая госпитализировала двоих человек. Установить причину происшествия пока не удалось, так как оба водителя были в бессознательном состоянии.
«Автомобиль Mitsubishi Lancer двигался в сторону перекрестка. На пересечении его попытался обогнать Subaru Tribeca. С правой стороны выехало другое транспортное средство, из-за чего иномарка начала маневрировать. При этом водитель мог не заметить идущее слева транспортное средство, что привело к боковому столкновению. От удара Subaru Tribeca кинуло на обочину, где она врезалась в столб», - написал один из очевидцев ДТП в социальной сети.
Правоохранительные органы Екатеринбурга пока не прокомментировали аварию. По предварительным данным, в ходе ДТП пострадали двое мужчин, личности которых не известны.
Автор: Махов Артем