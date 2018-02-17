В Уфе местный житель выиграл более 26 млн рублей в лотерею
Сайт оператора государственной лотереи сообщает, что в «Гослото 5 из 36» в Уфе местный житель выиграл более 26 млн рублей. Покупатель приобрел билет в одном из киосков за 480 рублей.
Счастливчик угадал все выпавшие числа (26, 11, 17, 14, 23 + 3) в одном из полей. В другом он верно назвал два выпавших числа из шести и получит за это 320 рублей. Для того, чтобы забрать выигрыш, жителю Башкирии необходимо обратится в Москву в лотерейный центр «Гослото».
Ранее сообщалось, что в США мужчина скончался после миллионного выигрыша в лотерею.
Счастливчик угадал все выпавшие числа (26, 11, 17, 14, 23 + 3) в одном из полей. В другом он верно назвал два выпавших числа из шести и получит за это 320 рублей. Для того, чтобы забрать выигрыш, жителю Башкирии необходимо обратится в Москву в лотерейный центр «Гослото».
Ранее сообщалось, что в США мужчина скончался после миллионного выигрыша в лотерею.
Автор: Сергей Сидорин