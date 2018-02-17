В Новосибирске бездомная собака загнала на дерево 10-летнего мальчика
В Новосибирске бездомная собака загнала десятилетнего мальчика на дерево. Животное, по словам очевидцев, отказывалось оставлять школьника, продолжая лаять на ребенка даже после того, как он спрятался от пса между ветками.
Отмечено происшествие накануне, 16 февраля, на территории Октябрьского района города. Предварительно, на улице Бердышева бездомная собака начала преследовать десятилетнего мальчика, вследствие чего испуганный ребенок решил забраться на дерево и там переждать, пока животное его оставит. Однако, как утверждают очевидцы, пес не торопился уходить, продолжая настойчиво лаять в сторону дерева, не позволяя школьнику спуститься обратно.
Впоследствии очевидцы решили вызвать на место спасателей, а те по прибытии действительно обнаружили потерпевшего на дереве. Правда, к тому моменту собака успела убежать, а ребенка благополучно сняли и передали родителям. Помощь медицинских работников малолетнему жителю Новосибирска не потребовалась.
Отмечено происшествие накануне, 16 февраля, на территории Октябрьского района города. Предварительно, на улице Бердышева бездомная собака начала преследовать десятилетнего мальчика, вследствие чего испуганный ребенок решил забраться на дерево и там переждать, пока животное его оставит. Однако, как утверждают очевидцы, пес не торопился уходить, продолжая настойчиво лаять в сторону дерева, не позволяя школьнику спуститься обратно.
Впоследствии очевидцы решили вызвать на место спасателей, а те по прибытии действительно обнаружили потерпевшего на дереве. Правда, к тому моменту собака успела убежать, а ребенка благополучно сняли и передали родителям. Помощь медицинских работников малолетнему жителю Новосибирска не потребовалась.
Автор: Марина Вебер